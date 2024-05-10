「農業永續－淨零攝手創意影音競賽」徵件期間自即日起至7月31日止，農業部歡迎具中華民國國籍者以個人或團隊方式參加。獎金包含特優1名、優勝2名、佳作5名，分別可獲得10萬、5萬及2萬元獎金
為方便有意參與者個人作品的準備，農業部表示，農業部門淨零排放策略有「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」等四大主軸，參與競賽的拍攝主題扣合這四大主軸，影片長度以1～3分鐘為限，評選項目則涵蓋主題劇情、推廣性、創意表現、拍攝技巧等。
淨零排放是重大議題，有沒有辦法透過攝影的方式，將之呈現出來？農業部10日表示，祭出總獎金30萬元，廣邀各方神「攝」手，以創意、活潑的影片方式，呈現農業部門的淨零排放作為及成果，且進一步喚起大眾對淨零排放的關注。
「農業永續－淨零攝手創意影音競賽」徵件期間自即日起至7月31日止，農業部歡迎具中華民國國籍者以個人或團隊方式參加。獎金包含特優1名、優勝2名、佳作5名，分別可獲得10萬、5萬及2萬元獎金
為方便有意參與者個人作品的準備，農業部表示，農業部門淨零排放策略有「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」等四大主軸，參與競賽的拍攝主題扣合這四大主軸，影片長度以1～3分鐘為限，評選項目則涵蓋主題劇情、推廣性、創意表現、拍攝技巧等。
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