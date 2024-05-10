樂團五月天日前在香港舉行為期7天的演唱會，第一天有黃色警戒暴雨攪局，第二天舞台突然起火燃燒，還出動消防車，導致當天演唱會延期，9日是最後一場演唱會，沒想到活動結束後又爆出意外，拆舞台一名21歲男性工人從高空墜落，目前已送醫搶救。

據港媒報導，五月天演唱會9日舉行最後一場演出，10日清晨工作人員拆除舞台時發生意外，約凌晨5點，當地警方接獲報案，21歲的梁姓工人不慎從高處跌落，摔下地面後昏迷不醒，醫護人員將梁姓工人送往瑪麗醫院搶救。

五月天香港主辦單位「特高娛樂」回應得知有人受傷後第一時間前往醫院了解情況，傷者已完成手術，主辦單位將積極配合相關單位，盡力提供傷者和家屬必要的協助。

現場正進行舞台清拆工程。（圖／翻攝東網）

五月天日前在香港開唱，演唱會第二日白天有民眾拍下舞台道具球起火的畫面，現場冒出濃濃黑煙，嚇壞周遭歌迷，所幸很快就撲滅火勢，對此相信音樂回應：「因惡劣天氣影響，導致舞台設施出現狀況，正在積極了解及處理中。事件無人受傷，沒有影響其他舞台設施運作。」香港演唱會主辦方特高娛樂則發布警急公告，表示因惡劣天氣影響，部分舞台設備故障，5月1日的場次將延到5月9日演出，觀眾可以憑5月1日的票觀看5月9日演出或者無條件退票，強調：「詳細內容和細節，特高娛樂將進一步與相關方協商後盡快在特高娛樂及相信音樂官方平台發佈。敬請觀眾今晚不用進場，並謹記保留門票。」這次又爆出工地安全事件，可謂風波不斷。