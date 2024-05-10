新加坡1名56歲林姓男子在外包養小三共築愛巢，8日凌晨在新加坡美芝路的公寓，被「小三」一刀刺胸，重傷昏迷送院不治，警方獲報當場被捕37歲李姓中國女友。李女在法庭上聲稱是誤殺，沒有想要殺死男友。

綜合外媒報導，這起命案於昨天（8日）凌晨1時38分，發生在美芝路City Gate Residences公寓，中國籍37歲李姓女子是夜總會女經理，她被控謀殺已婚的56歲林姓男子，死者每月在被告身上花數萬新元，也給她錢養孩子，雙方關係親密，不知何故發生爭執，鬧出人命。

據了解，被告李燁的英文名叫coco，來自大陸四川，育有一兒一女，她與孩子就住在案發公寓單位內，已有四五年。過去有人多次見到她與死者帶著兩個孩子出外用餐，而死者本身有家室，具體家庭狀況則不得而知，但常出現在公寓，也常在那裡留宿。但兩名孩子並非與死者所生。

李燁目前持工作證，她是5年前來獅城謀生，孩子在不久後出生，之後積極跳舞和做瑜珈瘦身，同時做一些代理中國特產的小生意。

知情人士透露，女被告數年一直在不同夜總會工作，近期都在金皇商業大廈的夜總會常駐，目前是夜總會的經理。

警方於案發約半小時後接獲通報，林男當時昏迷倒臥公寓內，胸口中刀，昏迷後送院不治，而被告當場被捕，並查獲兇刀。今日被控謀殺，她在法庭上聲稱是誤殺，沒有想要殺死男友。