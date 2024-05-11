彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟於2月22日放學回家途中，在行人穿越道遭休旅車撞飛，其中陳姓姊妹（10歲、9歲）重傷送醫搶救已逾2個月，原本已甦醒的姊姊又陷入重度昏迷後，姊妹倆的昏迷指數都僅3，其中妹妹昨天被轉院，並由院聯合胸腔內科、神經內科、復健科以及中醫科等多位醫師聯合評估、治療。

陳姓姊妹車禍重傷後，分別被送住秀傳醫院及彰化基督教醫院，其中陳姓姊姊在搶救第21天時甦醒，醫師及親人探視她時，可睜開眼睛和閉上眼睛，之後在院方以音樂治療搭配腦部幹細胞療程下，病況逐日好轉，然就在醫療團隊樂觀看待之際，陳姓姊姊病況在日前急轉直下。秀傳今天表示，姊姊的昏迷指數仍僅3。

因車禍受傷昏迷迄今的陳姓妹妹在彰基總院接受一段時間的積極治療後，昨天被轉至漢銘基督教醫院呼吸照護病房進行後續的照護。漢基醫院組成醫療團隊，由院長陳志輝擔任召集人，聯合院內胸腔內科、神經內科、復健科以及中醫科等多位醫師，為陳小妹進行聯合評估，進而給予多方面的醫療介入與治療。

陳志輝表示，陳小妹目前昏迷指數為3分，雙眼瞳孔放大、對光無反應、自行呼吸能力差，一般認知，深度昏迷的時間越長，醒來的機會越低，但年輕的孩童，恢復力遠超乎一般想像，因此，抱持不放棄的心態，全力照護。

他說，成立跨科照護團隊後，目標希望在等待陳小妹甦醒過程中，避免長期臥床及使用呼吸器的相關併發症，並加強體質調養及做好甦醒前的復建工作，讓其一旦甦醒可以保留最佳的體能及功能。該院與彰基總院的距離最近，且設有兒童呼吸照護病房，對陳小妹的治療而言，在任何狀況的處置或轉送都較為適當。