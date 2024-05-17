彰化縣花壇鄉花壇街、金墩街、番花路及平和街等交叉路口，近日出現紅、白、紅併行的交通標線，許多路人看得一頭霧水，拍照上網求解。彰化縣警局今天下午派員實勘，確認有上述狀況，認為是烏龍施工，已通知花壇鄉公所進行改善。

「從來沒有看過這種交通標線，到底代表什麼意思？」近來紅白併行的交通標線越來越多，但彰化縣花壇鄉卻出現紅白紅併行的交通標線，許多民眾見狀紛紛猜測應是與路邊停車的相關管制有關，但又說不出紅白紅標線的路段到底能不能臨時停車。

當地居民表示，紅白紅交通標線大約是在3、4天之前劃設的，當時因為花壇鄉公所重鋪柏油，因此也重新劃設交通標線，一開始只是劃設2條紅線，結果在該路段旁做生意的商家紛紛向鄉公所反映沒有民眾敢停車，讓他們做不成生意，公所接獲反映後，隨即也派員來再於車道內的紅線劃設白線。

商家說，花壇鄉花壇街、金墩街、番花路及平和街等交叉路口，交通流量大，原本他的店前面是沒有任何交通標線，重鋪柏油後，先是多了2條紅線，嚇得許多客人根本不敢停車，他們才會去向公所反映，後來雖然又多再劃了1條白線，但客人還是不敢停車。

彰化縣警局交通隊今天下午派員到場會勘，研判最外圍的紅線有可能是原本的標線，已通報鄉公所改善，公所表示將會先通知相關維護廠商將錯誤的紅線塗黑，而因紅白標線施工採用的是熱壓工法，下周再派工將錯誤的標線刨除、整平。