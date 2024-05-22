彰化縣員林市東山國小校長王建凱（右二）向全仁慈善會解釋訓練用球的使用狀況，強調每顆球都是用白色膠布包裹，重覆使用。（孫英哲攝）

彰化縣員林市東山國小棒球隊成立已20幾年，是中部少棒球隊的常勝軍。（孫英哲攝）

全仁慈善會今天資助10萬元給彰化縣員林市東山國小棒球隊，希望提供小球員訓練及比賽的各項資源和費用。慈善會參觀訓練時，發現球員使用的棒球看起來很不一樣，仔細一看發現每顆球都用白色膠布包住，原來球隊為了節省費用，球破了都是用膠布包住後重覆使用，希望能將各界捐助的經費做最極致的運用。

東山國小棒球隊的訓練用球因都是用白色膠布包裹，因此球的縫線都被包住了，拿在手中較為滑手，雖然如此，但球員們表示，每天都在握這些球，早習慣包住膠布的球感，不太會影響到正常訓練。

東山國小近幾年在各項少棒比賽中均能嶄獲佳績，已是中部少棒球球的常勝軍，且球隊中還有球員入選U12國手。

才小六就已長到173公分高的黃季烜，去年小五時入選U12國手，他本來練田徑，改練棒球後展現速度及力量等天賦，不但腳程飛快，還是隊上的強打者，隊友視他為隊中的「大谷翔平」。黃季烜說，他知道球隊的經費得來不易，因此大家很珍惜各項球具，句括訓練用球也是。

全仁慈善會會長徐鴻欽表示，每一個孩子都應該有機會去追求自己的夢想，不論家庭背景如何，他們為東山國小棒球隊成立全仁之子計畫，就是要確保球隊的每一位學生都能無後顧之憂地參加訓練比賽。

「以後想成為職棒球員嗎？」徐鴻欽聽到球員們大喊「想」時，鼓勵球員堅定訓練，為自己的夢想努力。

東山國小校長王建凱指出，各界對該校棒球隊的資助不僅是經濟上的幫助，更是精神上的鼓勵。學校除支持球員的訓練外，也兼顧球員的學業，為球員安排課後輔導，因為球員現在是「學生球員」，在取得好的運動成績的同時，也要兼顧學業發展。

家長會長黃嘉宏說，善款捐助讓人感受社會溫暖，孩子們因此能夠更安心地追求自己的夢想，不用擔心經濟問題。