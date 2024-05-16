彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵遭檢舉涉貪，彰化地檢署會指派朱健福檢察官指揮法務部調查局台中市調查處、彰化縣調查站等單位組成專案小組，昨日兵分8路赴鎮公所等地進行搜索，通知19人到案說明，今(16)日下午經法院裁定，阮厚爵及賴姓男子羈押禁見，姚姓司機以10萬元交保並限制住居。

檢方指出，彰化地檢署接獲有公務人員涉貪情資，經長期蒐證後認時機成熟，昨日持搜索票實施搜索8處，通知到案19人。訊問完畢後，認被告等人分別涉犯貪污治罪條例等罪嫌。

彰化地檢署表示，阮厚爵及姚姓司機、賴男、陳男、黃男等人犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串之虞，均向法院聲請羈押禁見，今(16)日下午，經法院裁定被告阮、賴2人羈押禁見；姚男10萬元交保並限制住居，謝男10萬元交保，其餘證人則均請回。彰化地檢署強調將盡速偵辦，釐清相關案情，以維廉能政府。

阮厚爵(54歲)曾連任兩屆議員、兩屆鎮長，去年代表國民黨參加第11屆立委選舉，出戰彰化第一選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉），與綠營尋求連任的立委陳秀寶對決，據地方人士透露，阮厚爵在參選立委期間即曾傳出因祭祀公業土地案涉貪，被壓下，卻仍因嗆聲影片瘋傳，最終以2萬1989票之差落選。