彰化女中2組學生參加國際數學建模論文挑戰賽，一組同學將代表大中華區進軍六月底的世界賽，另一組同學獲中華賽最高榮譽特等獎，是該組唯一入圍的台灣學校，展現彰化女中深耕數學建模實力。（葉靜美攝）

彰化女中學生參加國際數學建模論文挑戰賽，蔡妍柔、羅以宸、張詠柔3位同學將以探討最佳寵物飼主為題，代表大中華區進軍六月底的世界賽，另一組蔡欣妤、趙心瑜、曾怡靜3人則以探討湖水污染防治獲得中華賽最高榮譽特等獎，是該組唯一入圍的台灣學校，展現彰化女中深耕數學建模實力。

今年國際數學建模論文挑戰賽中，來自台港澳中的大中華區總共有900隊參加，比往年多300多隊，彰化女中2組同學歷經秋季賽和冬季賽篇論文提交後，從900支參賽隊伍中脫穎而出，今年3月晉級國際賽，在4月厎擠進前26名進入決賽答辯，在香港科技大學理工學院完成決賽報告，一隊獲得中華賽最高榮譽特等獎，另一隊更將代表大中華區進軍六月底的世界賽，展現不凡實力。

蔡妍柔、羅以宸、張詠柔以探討最佳寵物飼主為題，獲選代表大中華區參加六月底的世界賽，同學們說，題目出來後，就趕緊上網尋找構成寵物家庭的最佳條件，列出9個家庭條件，包括家庭經濟、空間大小、飼養意願及面對寵物死亡是否會傷心等，需達最低門檻值，再透過問卷調查，篩選出重要因素，以此建構模組，找出哪些人需具備哪些條件，才能成為最佳寵物飼主。

蔡妍柔、羅以宸、張詠柔3人在4月27日赴香港參賽表現優異，隔日獲知將代表進軍國際賽，且必需在30日早上送出論文，3人不僅要快速掌握題目，還必需在24小時內，將所有資料翻譯成英文，以參與國際賽，同學們透過分工挑戰這項不可能的任務，也從中獲益良多。

蔡欣妤、趙心瑜、曾怡靜3人則以探討湖水污染防治獲得中華賽最高榮譽特等獎，是該組唯一入圍的台灣學校，由於該組題目並未設定要加入什麼樣的環境條件，但同學決定加入溫度為考量因素，同學們認為這是她們能脫穎而出的關鍵。