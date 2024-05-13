大陸競演節目《乘風2024》（簡稱《浪姐》），近來狀況層出不窮。先是女星萬妮達受傷，接著傳出韓國女團KARA中的韓裔美籍成員鄭妮可摔倒送醫；如今王琳也PO出住院吊點滴的照片，讓諸多粉絲擔憂不已。

演員王琳2001年在瓊瑤劇《情深深雨濛濛》飾演「雪姨」一角走紅，就此打響知名度，接著推出《傾世皇妃》、《小時代》等代表作，在戲劇圈佔有一席之地。如今參加《浪姐5》錄製的她，卻突然曬出虛弱躺在病床上，並且吊點著滴的照片，接著寫下：「進廠維修，過幾日再戰」。貼文曝光後，讓粉絲相當擔憂：「你真的需要好好休息一下，安心休養幾天」、「你一定要注意休息，還有公演我們等着看你呢」、「早日康復，身體顧好最要緊」。

王琳PO出住院吊點滴的照片，讓粉絲擔憂不已。（圖／演員王琳 微博）

對此，王琳也在留言區透露自己的病況：「嚴重偏頭痛、嘔吐，輸完液好多了，謝謝大家關心」，對於諸多粉絲留言關切，她也親自回覆留言：「等我滿血復活，一起乘風破浪」，似乎是要粉絲不需要過度擔憂，看來狀況已經好轉不少。