滙豐投信表示，林旻廷自2021年9月加入滙豐投信，負責監督機構、通路業務，並帶領客戶服務團隊；他上任以來在推動業務發展及強化客戶關係等方面，均展現卓越領導能力，並以至關重要角色贏取關鍵業務，成功將滙豐投信定位為提供以客戶為本的投資方案及投資體驗的首選資產管理公司。