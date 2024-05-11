梨泰院翻版？信義區大撒千元鈔3000人瘋搶 網紅Mr.R：會繼續發錢 @ChinaTimes

網紅Mr.R（R哥）10日晚間在北市信義區豪撒千元大鈔，吸引逾3000多人瘋搶，被目擊者稱現場混亂的程度像梨泰院事件翻版。想不到事情越演越烈，不僅警方介入調查，還有民眾爆料撿到假鈔；對此，Mr.R透露假鈔是網紅培根發的。

Mr.R昨在信義區大撒千元鈔後，有網友發文爆料，「前面先發了好幾萬的假鈔，勸退了一堆人，讓想拿錢的人一直折返跑，搞得大家都很不爽」，後來Mr.R才把真正要發的兩萬裝進噴錢槍狂撒，造成很多人往前踩踏，因此有一群人直接跌倒。

Mr.R昨在信義區發10萬鈔票。（示意圖:shutterstock/達志）

民眾撿到現場的千元玩具鈔。（警方提供）

對此，Mr.R今（11日）凌晨回應：「假鈔是培根發的，我全部是真鈔，大家請告訴大家。」他並放上培根灑假鈔的影片，稱不會介意對方的行為，只要大家不要誤會即可。接著，Mr.R謝謝民眾的捧場，再度強調：「我發的全部都是真鈔，地上假鈔是培根發的可以去問他。」

Mr.R在信義區撒錢的行為，引起軒然大波，事後他說：「我不會為了發錢這行為道歉，誰要發我都支持，但是我會為了造成大家困擾推擠道歉，不知道這麼多人來，以後不會再這樣發給大家了，深感抱歉。」Mr.R稱未來會好好規畫妥善的方式，用錢幫助弱勢、孤兒院或合法的流浪動物之家。