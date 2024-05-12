這兩年，「寺廟」成了大陸年輕人的精神家園。如今不止是燒香拜佛，到寺廟體驗「朝四晚九」為佛祖打工，過著清心寡欲的生活，也讓他們樂此不疲。有年輕人表示，在寺廟做義工雖累，但感到「活得很通透」；也有人說，義工暴增後，寺廟裡人際關係接軌社會，感受不好。

香港《明報》報導，在大陸深圳最大、香火最旺的弘法寺，有一批身穿橙色背心的義工格外顯眼。有人在門口派發供香，有人在殿堂裡打掃衛生，人群中不乏年輕面孔，有面臨學業壓力的大學生，也有希望來體驗禪修文化的職場人群。

年初在該寺做義工的25歲幼兒園教師秋影表示，她沒有佛教信仰，因為一次在廟裡求平安後，讓她在一場車禍中倖免於難，這次希望「還願」，推動她下決心做義工。雖然日子清寒，但秋影感覺自己被安排做了很多事情，根本沒時間去想工作或情感上的煩惱，因此得以拋開世俗，「活得很通透」。

報導指，在寺廟裡像她一樣的年輕人不少，她也注意到，常駐義工中，年輕人約占一半。隨喜義工屬於體驗型的比較多，年輕人佔比8成。他們來自五湖四海，有人甚至從甘肅趕來。她說，相信玄學可能是因為年輕人壓力大，無論是經濟還是家庭方面的，大家也都不想生子結婚。

近年來，大陸社會上愈來愈多年輕人對寺廟文化感興趣。去年攜程的數據顯示，在預購寺廟景區門票的人群中，90後、00後人群占比近50％。北京雍和宮的手串、杭州永福寺的寺廟咖啡成了熱賣產品。「上進和上班之間，年輕人選擇了上香」成為了網絡熱梗。

而在大陸APP小紅書上，有關「寺廟義工」話題就超過了4000萬瀏覽量，不少自稱做義工的都是「社畜」、裸辭人或自由職業者。28歲的朱小姐（化名）去年從上海廣告界「裸辭」後，持續在大陸各地旅居，稱這樣能「遠離城市和人群，職場PUA（精神控制）的領導，還能達成8個小時的睡眠」。

在這段期間，朱小姐刷到了寺廟招義工的帖子，於是幾個月前跑到深圳一間寺廟，做了10天義工。她原本以為每天會組織早課、集中念經，但結果都沒有，感覺並不良好，且寺廟常駐義工太多，有的人特別愛管教，「這個關係有點像跟社會上一樣，類似分三流九等的感覺，不特別喜歡」。

但朱小姐認為，寺廟義工還是有體驗意義，在山上聽鳥叫聲、看朝霞，聽到唱經，靈魂得到淨化。她說：「和一些老義工一起生活耳濡目染，比如吃飯不浪費糧食，也有積功德的感覺」。