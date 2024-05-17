珍珠奶茶1980年代從台灣逐漸崛起，直到現在變成全球熱愛的飲料之一，然而，最近有兩間大陸的珍奶連鎖店的股票上市遭遇失敗，背後原因也隨之曝光。

據BBC報導，據估計，目前僅在中國大陸就有50萬家珍奶店，這是一個巨大的飲料市場，而市場如此蓬勃的關鍵就是來自於「創新」，靠著「不斷推出新口味和配方」來獲得消費者的青睞。

有受訪者表示，珍珠奶茶「為大陸消費者提供了一種負擔得起的樂趣」，然而有些投資者並沒有表現出同樣的熱情。為了從這股熱潮中獲利，幾家中國大陸的飲料連鎖店近年來尋求向公眾出售股票。

上個月，中國大陸第三大珍珠奶茶連鎖企業「茶百道」登陸港股，沒想到一上市就破發。先前來自深圳的「奈雪的茶」也遭遇相同情況，自近三年前在香港上市以來，其股價已下跌超過80%。

分析師指出，造成這些表現疲軟的原因有很多，其中包括對整個香港股市的擔憂。法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）指出，「香港市場情緒持續疲軟，是造成茶百道失利的主要原因」。

其他人表示，投資者正在關注珍珠奶茶產業本身的問題。光大證券國際的策略師伍禮賢（Kenny Ng）指出，珍奶店的門檻較低，導致競爭加劇。許多公司依靠開設新店來維持收入成長。然而，這種擴張策略可能會導致毛利率下降，因為公司面臨與門市運營和管理相關的更高成本。

而一些受訪者表示，這種通常含糖飲料還有另一個更重要的風險，就是體重增加，這也是消費降低的原因之一。