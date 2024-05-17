根據美國媒體《海軍新聞》15日在網站刊登一篇分析文表示，中國大陸一艘新型航母隱藏在長江邊的一個造船廠裡，遠離上海的主要造船廠，這也是中國大陸的第四艘航母，於2022年12月下水，也可能是世界上第一艘「固定翼無人機航母」。退役少將栗正傑表示，無人機航母未來除了威嚇美軍，對台灣的影響也會更大。

栗正傑17日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，無人機航母的尺寸比真的航空母艦要小，建造地點是在長江的上游，並不是在沿海的港口建造。

栗正傑接著表示，以解放軍發展的無人機戰力來講，比海軍造軍艦下餃子的速度還快，有各種型號、用途無人機，分工得非常細膩，有察打一體的、還有專門做高空偵察的、無偵-8，甚至用轟-6帶到空中以後再發射出去到外太空的偵察機。

栗正傑指出，若有一艘軍艦，可以把無人機帶到海上去，甚至更能發揮無人機的戰力。無人機先天還是有一些限制，要指揮它，也指揮不了，或是航程受限制，若有一艘航母可以帶這些無人機到更遠的地方，戰力可以投射得更遠，未來除了威嚇美軍，對台灣的影響也會更大。