台北市立動物園雙峰駱駝「煙雨」3月4日開始出現食慾降低、挑食狀況，獸醫團隊檢查，發現牠白血球數量、腎功能指數皆異常，顯示有感染跡象，治療後「煙雨」的白血球數量雖回到正常值，但是腎臟功能已嚴重受損，儘管園方積極治療，精神和食慾至今仍未見起色。

台北市立動物園表示，「煙雨」發生食慾降低的狀況後，獸醫團隊為「煙雨」進行鎮靜檢查，血液檢查發現牠白血球數量上升、顯示有感染跡象，同時腎功能指數也大幅上升，之後獸醫團隊每天與保育員一起為「煙雨」進行醫療，雖然白血球數量回到正常值，但是牠的腎臟功能已嚴重受損無法恢復，讓「煙雨」的身體持續虛弱。

園方說明，治療期間團隊積極諮詢南非大動物獸醫專家Dr. Miller提供建議療方，但即便眾人持續努力治療以及調整照養方式，保育員持續嘗試不同的食譜，手餵進食、鼓勵牠外出多曬太陽和同伴互動等，都沒辦法提起「煙雨」進食的意願，駱駝「煙雨」的精神和食慾至今仍未見起色，也讓獸醫團隊及保育員擔心不已。