新北地檢署檢察官率法醫相驗三重命案3名死者。（王揚傑攝）
新北地檢署檢察官率法醫相驗三重命案3名死者。（王揚傑攝）
死者劉婦的大女兒由人攙扶到場。（王揚傑攝）
死者劉婦的大女兒由人攙扶到場。（王揚傑攝）
死者劉婦的大女兒由旁人攙扶護送離開。（王揚傑攝）
死者劉婦的大女兒由旁人攙扶護送離開。（王揚傑攝）

新北市三重區昨（11日）晚驚傳祖孫三代疑遭滅門，69歲劉姓老婦、30歲二女兒及3歲孫子屍體已腫脹腐敗，推斷死亡時間超過1周。新北地檢署檢察官排定今日上午相驗，劉婦的大女兒到場協助釐清案情，進出都由旁人攙扶，悲傷不發一語。

今日上午9時許檢察官與法醫至新北市立殯儀館相驗3名死者，隨後劉婦的大女兒被人攙扶著到場，頭戴鴨舌帽低頭不語。上午近11時相驗完畢，檢察官對3名死者的死因及案情並未對外說明；隨後大女兒也在旁人攙扶護送下離開，全程低頭無語。

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