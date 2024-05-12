台東1艘伽藍籍漁船因方向羅盤異常，11日傍晚起從屏東沿岸航行，遭浪拍打至大竹篙溪岸際導致擱淺，經友船及海巡救援，今天中午成功脫困，無油汙外洩情形，並由海巡第15海巡隊線上艇伴航戒護返回伽藍漁港。

海巡第十巡防區指出，11日傍晚5時20分，第十巡防區指揮部接獲伽藍安檢所回報，伽藍籍「新○燕」漁船在屏東南仁鼻海域因方向羅盤異常，無法辨識航行方向，船上1人平安，只能沿岸航行，隨即通報艦隊分署第15海巡隊線上海巡艇前往協處，全程由雷達及第13岸巡隊岸際巡邏組隨船監控，並由海巡艇伴航戒護，監控期間多次嘗試與船長聯繫向外航行未獲回應，晚間11時20分，「新○燕」漁船航行距岸過近遭浪拍打至大竹篙溪岸際導致擱淺。

第十巡防區指揮部隨即成立應變中心，立即由第13巡隊第三機動站巡邏人員前往察看船員狀況，第15海巡隊線上艇於周邊海域實施戒護，並通報臺東縣環保局及海洋保育署第十工作站等單位前往協處。

台東1艘漁船昨擱淺在大竹篙溪岸際，海巡人員及友船協助今天成功脫困。（海巡第十巡防區提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1艘漁船昨擱淺在大竹篙溪岸際，海巡人員及友船協助今天成功脫困。（海巡第十巡防區提供／蔡旻妤台東傳真）

經海巡人員上船查看，確認船上有1名本國籍船員，由海巡人員勸導及安撫後配合下船上岸，初步檢視均無受傷情形，船上現存油料不足100公升，船體並未發現破損及漏油狀況，已協調友船「合○6」漁船前來協助拖帶，12日11時55分「合○6」漁船成功協助脫困，現場無油汙外洩情形，並由第15海巡隊線上艇伴航戒護返回伽藍漁港。