海巡署偵監到金門南方海域有5艘中國海警船集結，立即派遣6艘巡防艇對應，實施全程監控及廣播驅離。(圖／海巡署提供)

中國大陸今(14)日再度出動5艘海警船編隊出航，這已是本月第5度航入金門水域，頻度已超過3、4月的每月4次。海巡署金馬澎分署表示，下午14時許偵監到金門南方海域有5艘中國海警船集結，立即派遣6艘巡防艇對應，實施全程監控及廣播驅離。

海巡署指出，今日中國海警船舷號「14603」 、「14604」、「14608」、「14521」及「14515」等5艘在金門南方海域集結，採取「二二編隊」方式，於15時越界航行進入我方水域，其中「14603」、「14604」位於料羅南方水域，「14608」、「14521」則在翟山南方水域，另一艘「14515」在外策應。

海巡署表示，該署研判中國海警船越界意圖，迅速調派海巡艇分組對應，以堅定的執法立場，全程對中國船隻實施蒐證、廣播告警及驅離，在我方強勢執法下，中國海警船於17時9分航出我國限制水域。

海巡署強調，中國海警船刻意編隊航入金門水域，嚴重影響海上航行安全，破壞兩岸和平穩定，更無助於兩岸交流，要求陸方自我克制，立即中止此一不理性行為。海巡署將秉持不挑釁、不示弱原則，持續堅定執法立場，遏阻陸方危害航行安全行動。