「有人掉進海裡！」安平區四草大橋今天傍晚下午5點多傳出有名年約5旬中年男子落水，目擊民眾趕緊打119報案，台南市消防局救災分隊、海巡署迅速趕往水域搜救，20分鐘後順利將男子帶上船艇、送上岸，男子意識清醒已送醫治療。

台南市消防局119勤務中心傍晚5點11分接獲民眾報案，指安平區四草大橋有名男子落水，據目擊民眾說法，男子原本站在橋上抽菸，但人突然消失不見，未料竟然落水，趕緊急著報案，台南市消防隊、海巡署共計出動9車19人2艇馳援。

海巡署岸人員5點26分駕駛救生艇在四草大橋周邊展開搜尋，很快就找到在海面上載浮載沉的的男子，5點32分已將意識清楚的男子救上船艇，並轉由救護車送往台南醫院。

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