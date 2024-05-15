台東縣衛生局獲報啟動登革熱防治工作，完成環境孳清掃蚊、個案衛教等防護措施。（蕭嘉蕙攝）

國際登革熱疫情嚴峻，台東縣出現首例境外移入個案，30多歲男性赴馬爾地夫旅遊期間遭蚊子叮咬，後返國後出現不適症狀，就醫後確診，台東縣衛生局昨（14）日啟動防治工作。

台東縣衛生局指出，確診個案為馬爾地夫旅遊後返國入境的30多歲男性，旅遊期間有遭蚊子叮咬，回國前已出現不適症狀。

台東縣衛生局接獲通報後，立即啟動相關防治工作，昨日完成環境孳清掃蚊、個案衛教等防護措施；同時針對個案住家周圍50公尺及相關活動地點進行密度調查與環境巡查。

依據疾病管制署今年度截至5月14日計資料顯示，登革熱確診個案數累計244例，包含本土164例、本國境外移入確診病例累計80例。

台東縣衛生局局長孫國平呼籲，前往登革熱流行疫情國家或戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。

另提醒醫療院所醫師落實詢問TOCC，發現疑似症狀病例時，請立即進行登革熱NS1快篩並通報，以利登革熱防治中心立即啟動防治措施，避免疫情於社區擴散。