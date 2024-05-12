桃園市龍潭區人口發展迅速，僅有龍潭、高平2個消防分隊，尤其石門地區有石門水庫、中山科學研究院等重要景點機關，若有急難事故恐延誤黃金救援時間，地方期盼興建佳安消防分隊，北區水資源分署同意桃市府以代拆代建方式，撥用車庫土地興建消防隊，卻因未來車庫的產權歸屬問題而卡關，副市長王明鉅本月將邀集相關單位，進一步協商討論。

市府消防局長龔永信說，北水分署撥用舊車庫用地來蓋佳安消防分隊，已完成土地變更等相關程序，雙方的共識是桃市府以代拆代建的方式，之後再蓋回車庫，北水分署認為屆時的車庫產權歸屬他們，但市府財政局認為因使用桃市府經費，依相關法規建物所有權應屬於市政府，雙方產生分歧，這部分將待副市長王明鉅邀集相關單位協商解決，而佳安消防分隊今年進入規畫設計，預計2025年動工、2026年完工。

市議員徐玉樹說，石門地區人口增多又是重要的觀光景點，有石門水庫及石門山，不時會有登山客受傷意外，且當地還有中科院等重要機關，現有的高平或是龍潭消防分隊，從接獲報案到抵達現場至少要10多分鐘，可能因此錯失黃金救援時間，地方期盼興建佳安消防分隊期待已久。

他說，不管屆時新蓋好的車庫登記為誰的產權，都是屬於國家的財產，地方人民期盼盡快蓋佳安消防分隊，才能達到即時的救災救護，希望市府要盡快與北水分署協商，找到權衡的處理方式以達成共識。