桃園市議員謝美英17日於市議會總質詢表示，桃園捷運A21站動線設計不良，通勤族每逢下雨天都要先把車停好，再淋一大段的雨才能轉乘捷運，不少民眾向她反映，近期時常有暴雨情形，每每遇到雨天都只能認命淋雨，全身濕透再上捷運，另謝美英也說，A22站的機車格寥寥無幾，通勤族經常拚早起搶車位，否則為了找車位會耽誤上班的時間。

謝美英說，桃園捷運在疫情之後，運量大增，通勤族搭乘人口不斷成長，今年3月突破11萬人次，機捷已經成了桃園人很重要的交通工具。但是，美中不足的是，在設計上並不貼心，以中壢A21站而言，機車停車格完全沒有雨遮，通勤族騎車換乘捷運，若遇上下雨天，好不容易停好車，穿脫雨衣時必得淋得一身濕，動作再快也會濕答答。

謝美英提到，曾有遇過在林口上班的民眾反饋，每逢大雨穿脫雨衣完畢，拿包包、撐雨傘，再衝進捷運站，往往身體一陣濕冷，不方便不打緊，一不小心還會感冒。對於沒有雨遮的設計，希望能有機會改善。

謝美英日前前往A21站停車場訪視機車族，現場遇到的騎士都說下雨天真的十分不便，而她也發現，A21站停車場繳費機設在停車場入口處，出口處反而沒有繳費機，對於臨停、不熟動線的民眾，車子開往出口處才發現無法繳費，經常造成動彈不得的窘況。

另謝美英也說，除了A21站沒有雨棚的問題外，A22站卻是連機車格都少得可憐；轉搭轉運的機車族向她反映，好不容易等到通車了，但沒辦法準時搭上捷運去上班，光是找停車位的時間就已經佔了一大半。

對此交通局與桃捷公司回應，未來會針對此問題跨局處討論評估，待評估過後再考慮A21站是否有空間設置雨棚及改善A22站停車位的問題。