桃園市中壢區今天下午1時33分再傳停電，共有4995戶停電，台電表示，因為架空電纜故障饋線跳脫，截至下午2時3分已轉供復電4947戶，目前尚有48戶停電。
台電表示，因架空電纜故障饋線跳脫，導致中壢區環北路、興寧路、興勇路、興忠路、興和路、興光路、興平路、新生路、華夏路、南園二路、忠福里、延平路、西園路、水尾里、六和路、中福路、福星六街一帶停電，台電已調派員持續進行搶修，目前尚有48戶停電，目前仍在積極搶修當中。
桃園市中壢區今天下午1時33分再傳停電，共有4995戶停電，台電表示，因為架空電纜故障饋線跳脫，截至下午2時3分已轉供復電4947戶，目前尚有48戶停電。
台電表示，因架空電纜故障饋線跳脫，導致中壢區環北路、興寧路、興勇路、興忠路、興和路、興光路、興平路、新生路、華夏路、南園二路、忠福里、延平路、西園路、水尾里、六和路、中福路、福星六街一帶停電，台電已調派員持續進行搶修，目前尚有48戶停電，目前仍在積極搶修當中。
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