福建｜霞浦縣迎來海帶收穫季 03:382024/05/13 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有「大陸海帶之鄉」之稱的霞浦縣近日迎來海帶收穫季，海帶是該縣農業經濟的傳統主打產品之一，是當地不少農漁民家庭經濟收入的主要來源。目前，霞浦縣養殖海帶占海面積約30萬畝，產值約人民幣40億元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京｜阿里巴巴新園區即將投用 陸4月乘用車零售量 年減逾5％ 拜登再下重手！傳中國電動車關稅 爆課100％ #海帶 #霞浦 #迎來 #收穫 #大陸 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美機艦南海交手 前空軍副司令：大陸戰略有點改變了 22:182024/05/12 政治 外資第一省 江蘇連續8年奪冠原因曝 10:412024/05/12 兩岸 避免重複徵稅 陸擬減免散戶「港股通股利稅」 12:552024/05/10 財經 男斷指接回竟長出80條活蛆 肉被吃掉截肢保命 12:172024/05/12 生活 鮪魚季開吃！勝政豬排等3品牌鮪魚料理上菜 180元起大啖炙燒鮪魚 22:552024/05/11 生活 張庭罕曝87歲母親正面照 她久居大陸「想媽媽時就摸肚臍」 10:012024/05/12 娛樂 3生肖下半年桃花旺 屬兔用暖心收穫愛情 09:322024/05/09 運勢 大陸航母為何繞圈圈、走S型？蔡正元爆背後原因 11:302024/05/10 政治 外交部：中國大陸藉塞匈持續提升對歐洲影響力企圖 12:102024/05/12 政治 閨密、顏值都是大陸用語 台灣網友震撼：真的好用 11:402024/05/10 生活 大陸南海艦隊高達9艘 郭正亮：美國航母來了也沒有用 23:592024/05/12 政治 減少對陸經濟依賴？路透：美取代陸成德Q1最大貿易夥伴 10:282024/05/10 兩岸 陸晶片業多猛？中芯1重要數據「超越聯電」 真相驚呆了 06:002024/05/12 財經 新政府會助攻兩岸觀光？長榮華航Q1大賺紅通通 07:582024/05/10 財經 大陸福建艦「不須拖船當保母」！退將看完4K高清畫面曝結論 07:412024/05/10 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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