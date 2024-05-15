從台東等地遷住到新竹縣工作的阿美族等原住民有2萬多人，很多是租屋居住，縣議員林秉君15日在議會總質詢時，詢問內政部住都中心在新竹縣興建社會住宅情形，建議社宅能多提供給原民租住，產發處長陳偉志指社宅有40％提供給弱勢族群包括原民，將會向中央爭取到50％。

林秉君詢問內政部住宅中心在新竹縣規畫7處合計2千戶的社會住宅，目前執行情形及動工幾處？那處最快完成？

產發處長陳偉志說，去年11月20日在湖口鄉動工興建的「湖口好室」提供132戶，最快會在2027年完工，其次是竹東鎮的「竹東好室」在去年10月決標將興建90戶，預計今年動工、2028年完工。

陳偉志並說，完成都市計畫變更能興建的位宅有新豐和關西營區，正在都計變更的有湖口鄉停車場北側，已送內政部都委會專案小組審議，竹北市則提供2處分別在中華路和鳳岡路則在評估中。

林秉君追回社宅出租辦法內容為何？能提供多少社宅照顧都會區的原民？陳偉志說，目前住宅在興建或規畫中，出租辦法牽涉房型面積，內政部住都中心還未訂定，但現行規定40％要提供給11類弱勢族群租住，包括弱勢的原民。

陳偉志指最快能興建完成的湖口好室有132戶，提供40％給弱勢，但新竹縣都會區原民有2萬多人，能不能提高到50％，再增加提供給原民租住，是可以因地制宜，縣府會向中央極力爭取。

林秉君說，遷居到新竹縣的原民不少屬弱勢，物價飆漲也買不起房子，租屋原就是一筆很大開銷，聽到陳處長能爭取社宅給原民，她也就放心了！