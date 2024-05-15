大陸國務院台辦今（15日）宣布將嚴懲台灣「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川及其家屬，原因為罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。對此，政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑15日就表示，「出事了！出大事了，我嚇死了」，而「頭號戰犯」黃世聰也提到，「為什麼會被懲戒呢？因為我們踩到一個他們最怕的新紅線」，引發討論。

大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並透過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

劉寶傑15日在《關鍵時刻》節目中傻眼直呼「出事了！出大事了，我嚇死了」，而「頭號戰犯」黃世聰也提到，「今天早上我本人還有劉寶傑，都被列為中國大陸要懲戒5個名嘴之一，事實上連同我們家人未來都可能面臨到處罰，為什麼會被懲戒呢？因為我們踩到一個他們最怕的新紅線」。

黃世聰接著說，「我們來看紐約時報的報導，中國國家安全面臨的新威脅是，『惡意唱衰經濟的中國人』，就是你惡意唱衰中國經濟是不行的」，劉寶傑更直呼「中國的經濟有這麼脆弱嗎？已經脆弱到你不能唱衰了」，黃世聰強調，「紐約時報的報導是源自於中國國家安全部的文章，難怪我們會被列入被制裁的名單，所以某些程度來說，我們講了非常多中國經濟的時候，他認為我們是唱衰者」。