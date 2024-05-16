斯洛伐克總理費科周三（15日）遇刺身中多槍，生命垂危。該國內政部表示，費科接受手術逾3個小時，仍然性命垂危，並指這是政治動機的暗殺。

據斯洛伐克當地媒體報導，費科肩部受了一處傷，腹部受了兩處傷，「腹腔大出血，醫護人員仍無法止血」。美國有線電視新聞網CNN報導，費科政治暗殺行動中身中五槍，目前正在接受手術，「為生命而戰」。

媒體報導，向費科開槍的是71歲的著名作家及反對派人士辛圖拉（Juraj Cintula），他是政黨進步黨的成員，在2005年與其他人共同創立了一個文學俱樂部，並領導該俱樂部的運作直至2016年。辛圖拉也是斯洛伐克作家協會的成員，至少出版過3本詩集，也曾任職過購物中心保安。

報導指出，辛圖拉是用一把合法註冊的短槍行兇，而辛圖拉的兒子則向當地傳媒表示，父親合法持有槍枝執照，但指自己完全不知道父親的計劃和意圖。

路透社分析指出，費科在俄烏戰爭中立場親俄，並啟動了刑法和媒體改革，此舉引起人們對法治的擔憂，並引發了街頭抗議。