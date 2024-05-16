國安人事日前公布，包含黃曙光留任國安會諮委，續任潛艦國造召集人，外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長，林飛帆、徐斯儉出任國安會副秘書長，諮詢委員黃重諺、馬永成、姜皇池。針對黃曙光留任國安會諮委，媒體人黃揚明表示，這就是一個伏筆，審國防預算時，黃曙光在國安團隊裡，國安會跟民眾黨可能會比較好溝通。

黃揚明15日在《國民大會》節目中表示，這一波國安人事，不管是林飛帆或黃曙光，也就是這一批準國安團隊，代表一個意義，就是「英賴共治」。像黃曙光前幾個月敲鑼打鼓說「他不幹了」，現在留下來了，說穿了就是為了國造潛艦的事情，可能得要有始有終。

黃揚明點出，到時候審國防預算，民眾黨立委黃珊珊要怎麼辦？ 黃曙光這個人事有一個很指標的意義，當民眾黨主席柯文哲釋放出不一定團進團出， 黃珊珊就有這個空間了。所以這就要看議題，柯文哲跟蔡英文見面時就說，他會支持國防預算相關的議題，所以這就是一個伏筆，黃曙光在裡面，他們跟民眾黨的互動，可能會比較好溝通。