2024年5月16日澎湖縣／假冒名義訂桌、訂禮品，澎湖馬公高中網路發聲明，還把詐騙集團使用的帳戶姓名和帳號公布，提醒商家注意。（翻攝馬高官網／許逸民澎湖傳真）

詐騙太猖獗！繼台灣地區有詐騙集團誆稱學校老師，先假裝要訂購超大量餐點，等店家卸下心防，再請店家幫忙代定「指定廠商」的產品後。澎湖的馬公高中也遇上類似事件而不勝其擾，日前趕緊在官網發聲明稿，強調從不委託任何廠商或店家代訂禮品，也絕無要求先行墊付款項等情事，呼籲商家接獲學校名義訂購時，務必先逕洽該校查詢求證。

全台不少學校，都發生過遭詐騙集團假冒名義，向不知情商家或廠商，以大量訂餐、訂桌甚至採購為名，再加碼誘騙廠商先行支付訂金等相關財物價金，向第3方訂購貨品等手法詐騙，而離島的國立馬公高中日前也遭遇到了。

馬公高級中學15日就發聲明稿，指近期有人假冒學校校長或主任等名義。向澎湖店家訂餐、或委託訂購禮品，企圖從中詐騙墊付款，希望店家不要受騙。並強調該校採購或訂購物品皆依循採購法相關規定流程進行，從不委託任何廠商或店家代訂禮品，也絕無請廠商或店家先行墊付款項等情事。

馬公高中還把詐騙集團使用的帳戶姓名和帳號公布，提醒商家注意，並說倘若接獲有人以該校名義委託訂購任何物品，並被要求先行墊付款項等情事，務必逕洽該校06-9270490電話查詢求證，或致電警政署反詐騙諮詢專線165，或立即向居住所在地警察尋求協助，再次提醒切莫上當受騙，以免權益受損。