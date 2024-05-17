內政部長林右昌於接受自由時報《官我什麼事》專訪時，表達因應目前國際情勢，必須強化實體的防護下才進行擴編，將形成一個特種防護團，也會跟周圍的民力結合，警政署上個月已舉辦過首次的關鍵基礎設施跟民防的桌上兵推演練，過程非常成功。至於招募人力是否為了戰爭準備，林右昌說，這是完全扭曲，不能混為一談。

林右昌表示，保二總隊原本任務就是防護相關關鍵基礎設施，因現在所面臨到的整個國際情勢，跟過去不一樣，所以我們必須要強化虛擬的防護，同時也要強化實體的防護，此為保二總隊擴編的一個最重要原因。

林右昌指出，去年保二總隊開始擴編轉型，員額增加非常的多，總隊長位階也往上提升一階，跟六都的警察局長是同階，而他擔任部長的這一年多的時間，思考的是，整個保安警察體系的重建跟重組，從組織上來說，未來警政署三位副署長，希望其中有一位副署長，是從安保的警察體系出身，才有能力去應付應變這些新的威脅。

林右昌並說明，保二總隊進駐之後，會跟這個關鍵基礎設施所在地，形成特種防護團，也會跟周邊的民力單位，進行非常多強化的演習。上個月，警政署已舉辦過首次的關鍵基礎設施跟民防的桌上兵推，整個過程沒有腳本，整個演練的過程非常成功。

至於警政署近期招募民防人力，是不是要為了戰爭來做準備？林右昌說，那是完全的扭曲，也是完全的誤解，民防是不拿槍的，是不拿武器，他並不是民兵，不能跟打仗混為一談，內政部主責的是全社會韌性，最重要就是讓災害來臨的第一時間，能夠自我救援、能夠自我救護，然後來減少、降低生命跟財產的損失，所以千萬不要把它跟打仗混為一談。

另外，對於未來替代役退役後，納入未來民防的整體運用問題。林右昌說，目前替代役男都是用操作型訓練，比如CPR，如何使用AED等。去年新增加民防役，比如說治安穩定、交通管制、防空避難、情報傳遞、宣導慰問等，民防疫未來退伍後，其實就可以成為民防的新力量。

消防役部分，希望受更完整的消防專業訓練，訓練時間可能長達半年，退役前，可能一到兩個月，就近到居住所在地來服替代役，退役後，萬一國家有緊急災害發生時，便召回就近在住家附近服勤，或協助災害救援。