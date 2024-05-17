萬寶龍為慶祝大師傑作系列 (Meisterstuck)書寫工具問市100年，特別邀請《歡迎來到布達佩斯大飯店》導演Wes Anderson拍攝一支鼓勵書寫的影片，並請來《維多莉亞女王：風華絕代》中飾演阿爾伯特親王的Rupert Friend、Jason Schwartzman兩位男星助陣演出，三位男士先是對著鏡頭說個不停，最後才安靜下來一臉正經地書寫，讓人忍俊不禁。

才子男星Rupert Friend與Maude Apatow一同參與拍攝大師傑作系列100年形象照。（Montblanc提供）

大師傑作系列筆具的設計靈感源自黑色雪茄，具有三個金環和手工打造的純金筆尖，是萬寶龍最具經典代表的圖騰，也是品牌源起的DNA，充滿濃濃的文化品味，經典的設計細節也延伸至萬寶龍旗下的腕表、皮件和3C產品，書寫萬寶龍的百年傳奇。

三位好萊塢才子先是齊聚在風雪中的白朗峰山巔，隨後又進到萬寶龍總部，透過Wes Anderson獨特的風格和視覺美學，以突破傳統的敘事手法和異想天開的創意介紹萬寶龍，讓人聯想到電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》的敘事風格。

《維多莉亞女王：風華絕代》中飾演阿爾伯特親王的才子男星Rupert Friend拍攝萬寶龍形象照。（Montblanc提供）

除了短影片，Wes Anderson也為萬寶龍拍攝一系列的形象照，濃郁豐富的色調，帶有神秘的復古風情，獨樹一幟的說故事手法與視覺風格，讓人更能體會萬寶龍的文化之美。