彰化縣議員吳韋達（左）17日在議會質詢建議成立彰化縣綠電平台，彰化縣長王惠美（右）主動答詢回應縣府宣示要求再生能源業者提出承諾，提出一定比例綠電供在地企業購買。（翻攝彰化縣議會直播網站／孫英哲彰化傳真）

全球淨零碳排趨勢下，綠電幾乎被大企業壟斷，其中「護國神山」搶占近8成。彰化縣議員吳韋達今天在議會質詢提議成立彰化縣綠電平台，協助中小企業購買綠電。彰化縣長王惠美說，縣府宣示要求再生能源業者提出承諾，提出一定比例綠電供在地企業購買，是全台第一個承諾提供綠電的縣市。

吳韋達表示，2050年淨零排碳總目標下，2025年開始課徵碳費，2026年歐盟將收取碳邊境稅，彰化的中小企業將面臨額外成本壓力。目前企業每度電價為3.12元，使用綠電後的電價約為5.7元，再加上再生能源憑證費用，平均每度成本達7.75元。

他強調，市場上綠電有99％被大企業收購，台積電搶占8成以上，且還在搶購綠電中，因此綠電對於彰化中小企業不只是貴，更買不到，缺綠電不單單是營運成本增加，更將產生競爭危機。

彰化縣2024年3月再生能源裝置容量3.3GW，為全台第一，更為可觀的是2027年離岸風電6.4GW，將占全台離岸風電74％，吳韋達建議彰縣府成立彰化縣綠電平台，扮演再生能源售電業分配的角色，並要求彰化縣再生能源發電業者將5％裝置容量供彰化縣政府綠電平台優先收購。

彰化縣長王惠美罕見主動要求答詢表示，彰化除了擁有台灣最多的風電資源，太陽光電發電量是國內第二名，縣府在審查核發設置民營發電業地方主管機關同意函時，將要求再生能源業者提出承諾一定比例的綠電，優先供縣內在地中小企業使用，是全台第一個承諾提供綠電的縣市。

彰縣府經綠處長張寒青指出，彰化縣中小企業有1萬2000多家，其中員工人數10人以下的企業占約53 ％。未來在審查核發再生能源業者地方主管機關同意函時，將會秉持縣長王惠美的宣示，要求再生能源業者一定要承諾提出一定比例的綠電，供彰化的在地企業優先購買。