雲林地檢署檢察官黃薇潔去年偵辦以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡詐騙案時，追查出前NCC委員蕭祈宏每月領5萬元擔任電信公司顧問，最近繼而查出前刑事局副局長莊定凱自2022年退休後，疑似也擔任該電信公司顧問及另一件虛擬貨幣案的顧問，雲林地檢署15日傳訊莊定凱父子，莊定凱訊後以60萬元交保。

雲林地檢署去年偵辦詐騙案件追查人頭卡手機門號，查出第二類電信業者以合法掩護非法，銷售非法網卡，去年底起訴22人，檢方進一步追查發現，前通傳會（NCC）前委員蕭祈宏擔任電信公司顧問，今年4月依違反《公務員服務法》起訴蕭祈宏。

檢察官黃薇潔偵辦蕭祈宏案時，意外發現前刑事局副局長莊定凱也疑似擔任電信公司的顧問，顧問費也是5、6萬元，懷疑莊定凱也疑似違反旋轉門條款擔任該電信公司顧問，15日傳訊莊定凱父子。

雲林地檢署從文件抽絲剝繭認為莊定凱自2022年退休後先到一家虛擬貨幣公司擔任顧問，接著到電信公司擔任顧問，其子也是，為釐清父子任職的關係，5日傳訊莊父子，聲押莊的兒子，但雲林地院裁定請回；莊定凱訊後以60萬元交保。

雲林地檢署15日聲押莊的兒子未成功低調未發新聞稿，但消息在台北傳開，雲林地檢署17日被動回應，對於相關細節相當保留。