綜合港媒報導，韓正指出，去年中俄貿易額達到創紀錄的2,401億美元，中國連續14年成為俄羅斯第一大貿易夥伴國。兩國雙向投資規模持續增長，能源、化工、航空航天、互聯互通等領域的重大項目合作，穩步推進。中俄互利合作既造福兩國與兩國人民，也為兩國關係發展注入新動力。

韓正表示，中方願意與俄方一起，落實兩國元首達成的重要共識，增進互信、深化合作、把握機遇，鞏固雙邊貿易增長勢頭，密切地方與人文交往，共拓新的合作領域，為兩國關係高質量發展添動力、增亮點，不斷豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。

開幕式後，韓正和普丁舉行會見。韓正表示，近年中俄合作勢頭良好，共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟深入對接，一批重大項目順利推進，相信在雙方共同努力下，兩國合作一定能夠取得更多成果。

普丁表示，他和習近平進行了內容充實、富有成效的會晤，為兩國關系發展作出長遠規劃，訪問取得圓滿成功。雙方要密切協調配合，加強各領域務實合作，進一步推進遠東－東北地方合作，推動兩國關係實現更好發展。