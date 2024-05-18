許多女性朋友在「大姨媽」來之前，易有頭痛、水腫、情緒起伏大，在中醫觀點，這與「肝」有很大關係，如果肝功能正常，月經通常能順利來潮；反之，若肝的疏泄功能失常，氣機不通暢，就容易在月經前出現焦躁、情緒起伏或乳房脹痛等症狀。

衛福部新營醫院中醫師黃盟珠表示，有的女生在月經來潮之前，經常感覺雙腳腫脹、頭痛或容易感冒，其實這些症狀都算「經前症候群」的表現，可概略分為心理、生理、行為3大類，心理層面如焦躁、易怒、情緒低落，生理症狀則包含頭痛、乳房腫痛，而行為上可能出現注意力不集中、提不起勁。

黃盟珠指出，中醫理論認為肝的功能有「肝藏血」、「肝主疏泄」，如果肝的疏泄功能失常、氣機不通暢，就容易在月經前出現焦躁、情緒起伏、乳房脹痛等症狀，假設肝氣進一步鬱結，就容易有頭痛、易怒等情形，而若肝氣鬱結剋制脾土，脾土不能運化水溼，就容易導致水腫。

黃盟珠說，中醫在治療經前症候群時，以「疏肝解鬱」為首要，使肝氣條達，再配合個人體質調整，例如原本有脾虛溼盛的人要健脾利溼，腎氣虛的的人要補腎，氣血虛的的人則應補養氣血。

個人保養方面，黃盟珠建議「多運動、多吃綠色蔬菜」，運動能帶動全身氣血循環，產生腦內啡，生理、心理層面症狀都可以改善；攝取花椰菜、菠菜及適量的堅果，其含有維生素B群以及鎂離子，可以幫助穩定情緒，另外富含維他命Ｅ的酪梨、黑芝麻、小魚乾，可以強化身體抗氧化反應，讓心情跟精神變好。