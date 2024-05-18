立法院會進行國會改革法案三讀爆發朝野全武行，陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔也為文表達看法，她認為，藍白聯手的錢坑法案，沒有交通環境評估、沒有財務試算、沒有逐條討論，就強行二讀，國會改革法不說明，不給民眾參考也不討論，就要強行通過，強調「沒有討論沒有民主」。

林志潔說，立法院依憲法第63條之規定有審議預算案權，並應受憲法第70條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。立法院可以合理刪減預算，但是不可以提案增加預算，因為預算的編列依照權力分立，是行政權的範圍，否則就成了立法兼行政，何來權力制衡？

再者，林志潔也說，這次藍白聯手的錢坑法，號稱要花東建設和環島高鐵，沒有交通環境評估、沒有財務試算、沒有逐條討論，只在交通委員會討論不到11分鐘，強行要二讀，要全國人民買單。另外，國會改革法，藍白直接封殺民進黨的版本，自己提出2、30種版本，不說明不給民眾參考也不討論，強行通過，內含入人於罪、可能騷擾企業勒索人民的藐視國會罪。

林志潔說，這是昨天爆發衝突，讓人民憤怒的關鍵，我們走到民主，是多少前人的犧牲和奮鬥？這些立委是我們選出來的，全國人民應該要負起責任，表達我們譴責暴力、需要正常負責的立法院的訴求，強調「沒有討論沒有民主」。