中國太空旅行飛行器2027年首飛

隨著中國航天科技快速發展，目前在國際上盛行的商業太空旅遊也在中國出現新動態。據陸媒報導，大陸航天發射企業中科宇航公司發布消息指出，該公司太空旅行飛行器將於2027年進行首次飛行，並計畫在2028年開始載人太空邊緣旅遊。

據《中國航太報》報導，總部位於廣州市的中國商業航天發射企業中科宇航表示，該公司的太空旅行飛行器採用單級火箭和旅遊艙組合形式，旅遊艙配備4扇全景舷窗，每次飛行可搭乘7名乘客。

中科宇航設計的太空邊緣旅遊示意圖。（圖／中國航太報）

中科宇航公司負責人表示，「這是我們未來面向C端的一款太空旅遊產品，遊客乘坐在這個太空艙內體驗太空旅遊，我們預計對外報價是單人單次200萬~300萬元人民幣(約合台幣853萬～1280萬元）。」

報導說，在為期10分鐘的飛行過程中，乘客將穿越100公里高度的卡門線，體驗3分鐘的失重感，擺脫地球引力。最後，太空旅遊艙將通過傘降的方式安全著陸。

報導表示，該旅遊項目安排每100小時進行一次發射，並配套建設航太主題公園，常備10台太空旅遊飛行器輪班執行太空旅行體驗。這些飛行器發射和回收的著陸場，將與航太主題公園、太空體驗館和航太科普教育基地等設施統籌規劃建設，乘客們在飛行前也將在公園接受短期培訓。這一項目不僅將為乘客提供真實的太空旅行體驗，還通過相關設施的建設和運營，推動了航太科普教育的發展。