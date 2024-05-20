馬斯克19日抵達峇里島，與總統佐科威一起出席其太空探索公司SpaceX的衛星網路部門星鏈（Starlink）在印尼正式提供服務的啟用儀式。星鏈已獲印尼政府批准為印尼逾1.7萬個島嶼、跨越三個時區的逾2.7億民眾提供衛星上網服務。