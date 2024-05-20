印尼｜馬斯克出席印尼星鏈啟用儀式 03:192024/05/20 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬斯克19日抵達峇里島，與總統佐科威一起出席其太空探索公司SpaceX的衛星網路部門星鏈（Starlink）在印尼正式提供服務的啟用儀式。星鏈已獲印尼政府批准為印尼逾1.7萬個島嶼、跨越三個時區的逾2.7億民眾提供衛星上網服務。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國｜馬斯克名下腦晶片植入 第二位臨床試驗獲准 不出席總統就職典禮 侯友宜520行程曝光 520就職》高虹安出席總統就職典禮 送4字給賴清德 #星鏈 #印尼 #馬斯克 #啟用儀式 #出席 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 印尼│央行：維持基準利率在6.25％ 07:222024/05/23 財經 聯亞生技創辦人母女爭子公司董事席位 智財法庭下午開庭 10:432024/05/20 社會 雙北首長出席新內閣行政院會 蔣、侯會前先溝通 13:432024/05/23 政治 唯一藍委謝衣鳯出席520就職典禮 王鴻薇：有被背叛的感覺 15:162024/05/20 政治 馬斯克當老闆有如《魷魚遊戲》！ 特斯拉員工驚恐：工作隨時會消失 08:002024/05/22 財經 出席慶賀團歡迎酒會 賴清德：將持續壯大台灣 22:442024/05/19 政治 全球最大衛星團隊助攻 我國遠洋漁船力推遠距醫療 17:432024/05/23 寶島 倒數1天 大陸男星緊急宣布取消出席hito流行音樂獎原因曝光 17:372024/05/23 娛樂 英國會議員赴台出席賴就職 陸駐英使館批：粗暴干涉內政 10:582024/05/22 兩岸 520就職》張忠謀夫婦出席賴清德宣誓就職 12:322024/05/20 政治 侯友宜520確定不出席：給予新政府滿滿祝福 12:132024/05/19 政治 雙城論壇邀上海市長龔正出席？蔣萬安：已2度邀約 19:162024/05/23 政治 臺灣健康產業挺進印尼 商機超過2,000萬美元 21:472024/05/20 財經 特斯拉賣不掉！庫存慘況出乎意料 廢棄停車場塞爆新車 13:552024/05/21 財經 出席僑胞慶賀茶會 賴清德說出自己有四項使命 20:442024/05/21 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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