lululemon品牌大使Amotti著用「Zeroed in short 」，2280元。（lululemon提供／朱世凱台北傳真）

adidas「2 IN 1運動背心」，1690元。（adidas提供／朱世凱台北傳真）

adidas AIRCHILL頂級訓練服飾全新風感面料科技結合HEIQ涼感紗線，提供強勁的透氣性。（adidas提供／朱世凱台北傳真）

炎夏到來，運動品牌此時也推換季運動裝束，不改輕薄透氣主軸讓民眾揮汗時也能靈活自如。lululemon推出多功能短褲，標榜5大亮點設計在瑜伽、跑步及訓練運動等領域皆能發揮最佳狀態；adidas升級全系列女性訓練專業服飾，首次推出2 IN 1運動背心、AIRCHILL訓練服飾，搭配運動內衣與OPTIME緊身褲，滿足女性所有運動需求。

加拿大專業瑜伽服飾品牌lululemon的品牌大使Amotti 阿莫帝，在《體能之巔：百人大挑戰賽2》中勇奪冠軍，此次，Amotti阿莫帝也率先演繹lululemon短褲系列的產品，透過穿著Pacebreaker及Zeroed In 兩款短褲，體驗了lululemon短褲系列的卓越彈性、極致輕薄與靈活自如的創新亮點。

lululemon的多功能短褲標榜可感受輕盈柔滑、強韌耐久、活力舒適、極致輕薄、靈活自如的五5亮點設計；Amotti 阿莫帝分享，「這次體驗lululemon運動短褲系列，感受到令人驚豔的絕佳彈性與極致輕薄布料，流線剪裁讓運動時能無拘無束地盡情伸展，在不論進行哪項運動時都能發揮最佳狀態，將無比潛力發揮出來，成就更強大的自我。」

品牌今年也再次推出lululemon Studio Week 活動，與超過31間來自全台不同城市的運動場館合作，提供超過百堂如訓練、瑜伽、皮拉提斯、舞蹈、冥想等多元化的運動課程，希望藉此活動持續為大家提供接觸不同運動的機會，發掘自己對運動領域的興趣，並與親友及社群互相交流激勵彼此，找尋專屬自我的身心幸福健康。

adidas看好運動單品近年逐漸融入日常穿搭之中，因此主打「2 IN 1運動背心」為女性量身打造一款兼顧日常穿著且能在健身房即刻開練的運動服飾，結合運動內衣與外穿背心的外型，不僅貼合亞洲人身型，成套式美型剪裁更能完美包覆胸形不易空杯，此款結合AEROREADY科技及REextraSkin運動速乾材質，透過無縫工藝技術將背心與胸墊緊密鎖定，一體成形的貼心設計大幅提升貼合度，讓運動過程更能隨心移動、穩定不移位。

adidas也首發推出AIRCHILL頂級訓練服飾系列，全新風感面料科技結合HEIQ涼感紗線，為高強度訓練愛好者提供360度通風的極致透涼感受；下身則推出具備高度回彈與包覆功能的「OPTIME專業訓練緊身褲」，adiMove 2.0面料科技與LYCRA® SPORT纖維帶來繃帶般緊緻性與肌肉支撐性，再導入REsiltech腰腹塑形強化兩處的包覆力，有效支撐核心肌群的穩定表現；此外輔以REpersBond隱形微笑提臀剪裁修飾臀部線條，雙腿緊緻立體更纖長，完美貼合女性鍛鍊需求。