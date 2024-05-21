台股後520行情依舊相當波動，大盤持續在21,000點上方震盪，幸好第三季電子傳統旺季即將到來，中信投顧看好，穩懋（3105）下半年旺季可期，還有WWDC題材面加持，給予「增加持股」投資評等，推測合理股價165元。

穩懋4月營收16.4億元，月增2％、年增53％，表現符合法人預期。大多智慧機品牌將在第三季發表新旗艦手機，第二季有備貨需求，雖然穩懋公司表示目前下半年能見度不高，不過，中信投顧認為，下半年在新智慧機推出下，旺季效應仍舊可以期待。

穩懋目前Wi-Fi 7產品已開始出貨，隨著未來客戶持續導入Wi-Fi 7，對於砷化鎵產業將是一大利多，中信投顧認為，以目前進度來看，2024年Wi-Fi 7將小量出貨，2025年將顯著成長，在客戶庫存調整完後，預期穩懋Wi-Fi業務應能維持成長至2025年。

受到Wi-Fi與Cellular業務強勁回升，穩懋第二季預期能維持成長，且在手機品牌推出新機下，成長動能預計能維持至下半年，中信投顧指出，儘管穩懋目前營運狀況仍未明顯改善，像是3D感測在美系手機供貨比重下降、手機市場低個位數成長、同業競爭仍舊持續、產能規模過大使產能利用率低，然考量目前股價淨值比僅約1.7倍，位於過往區間下緣，且下半年美系客戶拉貨旺季將對公司營運有明顯幫助，以及WWDC挹注題材面，維持「增加持股」投資評等。