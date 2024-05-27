Computex 2024即將在下周（6月3日）登場，全球科技巨頭再度齊聚台北發表專題演說，也帶動市場對於Computex行情預期，觀察今年AI主題更成為各大老專題演講的大熱門，包括AMD、高通與英特爾等國際大廠受邀主講內容，全部環繞AI的創新技術運用。第一金投信指出，每年的Computex展都吸引國際買主的參觀與採購，統計過去10年，在每年的Computex展覽前後，科技主題連發，5月至7月份台股、電子股單月的上漲機率都在70％～80％，且單月平均變動率為0.5％至4.5％間，科技主題加持下，展後行情更有空間，趨勢股推升台股後市表現可期。

輝達最新一季營收創下260億美元紀錄，AI快速發展，資料中心、遊戲業務為重要動能，也帶動股價飆漲突破千美元，執行長黃仁勳於Computex展覽前再度來台，AI的成長趨勢持續可期，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中說明，從輝達的營收動能，GPU需求及相關基礎建設等，都反應在台廠供應鏈，包括：半導體晶圓廠、記憶體、IC載板、穩定電力供應、組裝及散熱等，提供這些關鍵技術的廠商，為全球AI發展重要角色，也是後市台股受矚目的投資機會。

張正中說明，聯準會降息預期延後，金融市場持續震盪，台股甩開4月份半導體廠下修全球半導體產業成長率震盪整理陰霾，重啟漲勢，無懼台股第二季向來為行情淡季，5月份擺脫整理區，再創攻高動能，今、明年台股企業獲利維持穩健成長，科技股仍為主要獲利成長來源，預估2024年整體台股獲利年增率為20.5％，科技股為22.5％，仍是台股再攻高的堅實支撐。

張正中強調，520後整體台股焦點，著眼AI、半導體、次世代通訊、安控與軍工等，此外，還可以留意第二次能源轉型任務強化供電穩定等，助攻台灣綠能、智能電網等，台灣重電產業的需求成長性備受期待，長期投資效益可期。

近期影響台股的重要議題，除了最受矚目的Computex 2024在6月3日舉行，接著還有6月10日登場的蘋果WWDC開發者大會，預期釋出AI全新應用與正向展望，有望增添電子族群投資動能。張正中提醒，台股仍可偏多看待，惟需留意漲多短線拉回風險，此外，面臨行情高檔波動區，宜挑選趨勢投資與政策題材，擁有較為強勁資金與需求支撐；另外，台股行情熱，也要有居安思危的風險意識，採拉回伺機佈局，或長線定期定額策略較佳。