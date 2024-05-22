台中捷運21日傳1名洪姓男子持刀揮舞、隨意砍人，造成不少乘客遭砍傷，所幸在民眾的見義勇為下才讓大家逃脫了這場劫難，桃園市捷運警察隊針對此事件加強了桃園捷運的安全維護，目前94名警力，比台中捷運及高雄捷運多兩倍，另外也向保安大隊及刑警大隊調度人力，每天守望超過200班次，加強戒備。

高雄1名20歲的洪姓男子20日北上台中，21日上午搭乘台中捷運時，持3刀犯下隨機砍人案，共造成3人受傷，桃園市議員張碩芳22日於桃園市議會總質詢時提出，桃園警方應加強桃園捷運的戒備，避免有模仿行為，要求站務人員須有足夠的裝備，否則面對危急事件時無法保護自身及乘客的安全。

桃園市警察局長吳坤旭表示，台中捷運隨機傷人事件發生後，桃園市捷運警察隊加強桃園捷運的戒備警力，目前共有94名警力，外勤則有20名，目前已申請保安警察大隊及刑事警察大隊調度警力，另外也函請桃園捷運路段的當地警分局協助，包括台北市中正一警分局、新莊警分局、三重警分局、林口警分局、龜山警分局、蘆竹警分局、大園警分局及中壢警分局。

吳坤旭表示，桃園捷運共53公里、共22站，捷運警察隊分成北、中、南三個部分，分別是台北車站、A11坑口站及A17領航站，桃園捷運的警力比台中捷運及高雄捷運多出兩倍，除此之外，巡邏隊分成每車廂2人一組，每日巡邏將近60班次，加強民眾的見警率，避免有心人士的模仿行為。

吳坤旭也說，守望勤務編排嚴密，重要的站點每日早上六點至凌晨一點皆有會守望人員，每日的守望勤務達200班次。另桃園捷運公司表示，目前站務人員的配備有辣椒水、齊眉棍及盾牌，未來會在研擬補充其他配備。