犯下殺人未遂案的39歲簡姓男子，19日受監護處分時逃脫，現在行蹤成迷，被查出20日曾現身萬華和平西路，專案人員組成鷹眼小組，追查簡男下落，並公布5月20日中午離開捷運新埔站的畫面，但因間隔2日之久，警方呼籲民眾，若有看到類似穿著的人，請立即報案。

警方追查發現，簡男20日曾現身萬華和平西路三段，包括基隆市刑大、北市刑大以及新北刑大發現簡男20日中午則出現捷運新埔站5號出口，步行往環河西路離開，警方21日沿著艋舺公園擴大搜查，但並未發現簡男行蹤。

簡男19日利用受監護處分時，從基隆醫院脫逃，警方查出他搭乘首都客運1579到台北，當天下午從南京東路、三民路口下車，一路往西，下午5時左右到達台北車站，20日凌晨4時則在西門町方閒晃，上午7時許現身和平西路三段。

簡經常出沒艋舺公園，他因案通緝時，也是在該處被查獲，警方研判簡可能從西門町再前往萬華，專案人員21日深夜在公園周遭進行大搜查，但並未發現簡。

因簡身無分文，警方研判他應該還在萬華一帶，也呼籲民眾提高警覺，但切勿過度恐慌，一旦發現簡嫌蹤跡，可即撥打110通報，協助警方將他查緝到案。