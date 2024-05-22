殺人未遂犯「穿黑紅格子襯衫」，從板橋新埔捷運站出站。（警方提供）

去年一月份於台北市萬華區犯下殺人未遂案的簡姓男子，於本月19日在受監護期間，從基隆市某醫院脫逃，並且在北北基3地區逃竄，造成人心惶惶；如今，簡男於20日步出新北市板橋捷運新埔站的監視器畫面也曝光了，簡男戴著粗框眼鏡與綠色口罩，且上身穿著有圖案白色T恤，並且罩著紅黑格子長袖襯衫，下半身則穿著黑色長褲出站。

據警方提供的20日板橋捷運新補站監視器畫面可見，簡男上身穿著胸前有圖案白色T恤，外面罩著紅黑格子長袖襯衫，下半身穿著黑色褲子，並且，戴著綠色的口罩、粗框眼鏡走出捷運站，並且於捷運新埔站5號出口搭乘台北客運「土城至五股」805號公車離開。

簡男的於北北基「趴趴走」的時序也曝光，19日簡男從基隆至北市南京三民路口，當日下午5時許，出現在台北車站，20日上午7時至10時許於北市和平西路現蹤影，接著又在萬華區西門町與龍山寺一帶出沒，直到上午11時許，走進捷運龍山寺站，並於上午11點多於新北市板橋區步出捷運新補站。

殺人未遂犯「穿黑紅格子襯衫」，從板橋新埔捷運站出站。（圖／警方提供）

簡男20日步出捷運新埔站之後，於5號出口的公車站搭乘「土城-五股」805號公車離開。（圖／警方提供）