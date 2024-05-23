新北市永和區仁愛路仁愛公園旁，今（23日）上午6時許驚傳當街砍人事件。初步了解，2名男子疑似債務糾紛互毆衝突，其中1男持刀猛刺對方腹部、背部，造成受多處刀傷，目前緊急送醫急救，至於詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

警方調查，彭姓男子與22歲鄭姓男子有債務糾紛，今（23）日清晨6時32分，雙方相約在永和仁愛公園談判，過程中雙方一言不合，鄭男手持利器朝彭男攻擊後逃逸。彭男背部遭尖銳物刺傷及手臂切割傷，已被送雙和醫院救治。警方目前已掌握嫌犯行蹤，正積極查緝中。