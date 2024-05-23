國立故宮博物院北部23日上午11點22分正館傳出停電，參觀民眾被暫時請出展場，外界擔心故宮在突發狀況下的文物安全，故宮展示服務處代理處長林國平下午代院方說明指出，故宮已在第一時間啟動安全機制，且故宮的備用系統可在1分鐘內銜接，文物安全無虞。

據台電說明，故宮北部院區停電，係因台北市政府下水道工程挖損輸電線路造成跳脫，包括故宮在內影響台北市士林區約1萬2000戶停電，台電已在2分鐘內包括故宮等用戶恢復供電。林國平則指出停電第一時間，為文物和觀眾安全啟動了安全作業機制，首先就是先把觀眾從展間內撤出。

故宮北院23日停電時遊客疏散至大廳等候。（國立故宮博物院提供／李怡芸台北傳真）

停電時故宮人員引導遊客至大廳。（國立故宮博物院提供／李怡芸台北傳真）

緊接著故宮開始確認各文物在展櫃裡的安全，林國平指出文物安全靠監控系統，因此在第一時間先將觀眾撤出，待監控訊號回傳確認無誤，「這部份作業在5到10分鐘之間已全部完成」，停電時間自11點22分到37分，恢復供電後便再度開放請民眾繼續入館參觀。

對於外界擔心停電狀態下能否維持文物在恆溫恆濕的良好保存環境，林國平表示以故宮的展櫃與整體展場，溫濕度約在停電幾小時內都不會有明顯變化，且院方的系統可在一分鐘內銜接，至於跳電是否影響其他機電設備？他表示近期內都會再做更詳細的維修檢視以確保文物及展場安全。