解放軍東部戰區本(23)日宣布，將在臺灣周邊執行「聯合利劍-2024A」演習，解放軍「益陽號」(舷號548)飛彈護衛艦，上午出現在彭佳嶼西北方24海浬處，海巡署宜蘭艦(CG128)獲報，立刻趕往現場，在近距離處併航警戒，同時進行廣播驅離，陸艦隨後也轉向離去。

（海巡署提供）

隸屬於東海艦隊的「益陽艦」，是解放軍海軍第七艘054A級飛彈護衛艦。海巡署第一時間掌握相關資訊，立刻派遣正在北部海域偵巡的「宜蘭艦」前往驅離，並與國防部運用聯合情監偵手段，掌握目標動，保持高度警覺、嚴密監控。經過一小時的併航與廣播驅離，益陽艦已於中午12時30分轉向。

陸飛彈護衛艦「益陽號」逼近彭佳嶼 ，海巡「宜蘭艦」緊貼驅離。(海巡署提供)

陸飛彈護衛艦「益陽號」逼近彭佳嶼 ，海巡「宜蘭艦」緊貼驅離。(海巡署提供)

據了解，海巡署上午派遣4000噸級的大型巡防艦、安平級艦，紛紛出港在本島及離島完成待命部署，針對逼近24海浬外共艦，以及外離島的海警艦艇進行監控及驅離任務。

據了解，國防部與海巡署在近年來資源積極整合下，透過分享情資及執行聯合情監偵任務，早已強化雙方協同應處海上突發事件之能力。海軍與海巡平時建立作戰默契，戰時依國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範，將海巡艦艇納入國軍作戰序列，依令執行聯合作戰任務。