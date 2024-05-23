董冀星說，按照目前的授權機制，仍然維持由部長來指示第一擊自衛權反制的命令下達。（李奇叡攝）

接戰規定（ROE）去年修訂，新版於今年漢光演習首度驗證。針對中共今明演習，國防部表示，第一擊自衛權反制的命令，目前仍維持由國防部長顧立雄下達。

作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將於記者會上表示，當部長主持今晨朝會、下達指導後，在總長陪同下到達應變中心，除掌握當前敵情狀況，也提供各部隊適時的一些指導及處置的方針。

而指揮鏈部分，董冀星說，按照目前的授權機制，仍然維持由部長來指示第一擊自衛權反制的命令下達。

至於本次演習中，共軍艦艇是否有進入禁限制水域？從演習開始到現在，並未發現該現象。

另外，共軍本次演習是否有可能會「由演轉戰」，情次室助理次長黃文啓少將說，共軍由演轉戰的可能性，國軍一向都視為高度重要的觀察指標，因此只要共軍執行各項軍演，我方都會針對軍演過程、內容、部署兵力、活動範圍進行縝密評估跟分析，如果發現有由演轉戰的徵候，會按照既有戰略規定跟應處做法，適切準備、因應中共任何可能的舉動。

黃文啓也表示，在掌握敵情動態上，國防部會結合其他理念相同的國家以及有意願合作的國家，分享相關資訊，至於對象為何，事涉機密，不便報告。