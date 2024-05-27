除了輝達NVIDIA釋出不少利多之外，該公司執行長黃仁勳甚至宣告「下一場工業革命已經開始」並強調Hopper系列晶片與新款的Blackwell系列晶片需求依然強勁，供不應求的情況可能延續到明年，讓AI股再添馬力！

中租投顧總經理蘇皓毅表示，AI已是投資人不可錯過的趨勢財，臉書母公司Meta Platforms上個月推出新一代AI人工智慧模型「Llama 3」，力抗ChatGPT及Google旗下的Gemini；另外，已有多方消息指出，蘋果於6月召開的年度WWDC開發者大會將聚焦AI人工智慧技術。隨著AI軍備賽開打，預期相關資本支出也將急速擴大，投資機構Bernstein最新報告預測，未來5年微軟、亞馬遜、谷歌、Meta、蘋果等五大科技巨擘的合計資本支出有望突破1兆美元，且大部分是投入AI晶片及資料中心。

蘇皓毅進一步說，投資AI這類趨勢題材，往往要承受較高的市場波動，若是重押單一個股，心臟要夠大，因此會建議投資人透過持股分散的主動式基金來參與行情，中租基金平台「基金搜尋」單元的熱門標籤，即可快速查找「持股NVIDIA基金」、「持股AI五強基金」、「持股台積電基金」，若搭配基金單筆、定期定額、母子基金申購，目前皆是零元手續費，即可積極布局下個10年的全球發展趨勢主軸。