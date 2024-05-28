食藥署公布邊境檢驗食品違規資訊，知名電商平台「酷澎」自韓國進口一批「扁柏木砧板」，溶出試驗結果不符規定，共20公斤產品在邊境遭攔截，近半年酷澎公司在邊境已有7件容器不合格。另外，知名保健品牌「大江生醫」自中國大陸進口500公斤的大麥苗粉，遭檢出3款農藥超標，在邊境退運銷毀。

食藥署每周例行公布邊境檢驗食品不合格資訊，今天共9項，分別為中國大陸水果手動榨汁器、韓國扁柏木砧板、越南羅望子醬、保加利亞新鮮黑松露、印度「印度達瓦牌」糙米、2批馬來西亞辣椒粉、中國大陸進口大麥苗粉和八角茴香碎。

「酷澎股份有限公司」自韓國進口一批扁柏木砧板，以4％醋酸（95℃、30分鐘）與20％乙醇（60℃、30分鐘）溶出試驗，模擬正常使用時是否會產生雜質，結果顯示，蒸發殘渣值分別為76 ppm及37 ppm，超出合格標準30 ppm，因此判定為不合格。

該批產品共20公斤，已於邊境退運或銷毀。食藥署統計，近半年酷澎公司在邊境進口食品容器，共7件不合格遭攔截，品項包括韓國及中國大陸進口砧板、韓國進口鍋鏟、越南進口木質餐具組等。

另外，「大江生醫股份有限公司」自中國大陸進口一批大麥苗粉，遭檢出殘留農藥巴克素0.19 ppm、賽氟滅0.08 ppm、氟氯比代謝物0.06 ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，農藥巴克素定量極限為0.05 ppm，賽氟滅、氟氯比代謝物皆為不得檢出。該批產品共500公斤，在邊境全數退運銷毀。